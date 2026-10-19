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Le Port : un appel à candidatures pour les commerçants à l'occasion de "Ti Pic Nic Exo FM"

  • Publié le 19 octobre 2026 à 15:19
  • Actualisé le 19 octobre 2026 à 15:37
mairie du Port

La Ville du Port lance un appel à candidatures pour les commerçants souhaitant participer à l'événement "Ti Pic Nic Exo FM", prévu le dimanche 8 novembre 2026 au Parc Boisé. Cinq emplacements seront proposés aux exposants itinérants spécialisés dans les articles festifs et alimentaires. Les candidatures doivent être envoyées avant le vendredi 23 octobre à 12h, à l'adresse [email protected]. Nous publions, ci-dessous, le post de la Ville du Port : (Photo : Ville du Port)

Consultez les conditions ainsi que les documents à fournir ici.

Zoom, Le Port, Commerce, Appel à candidatures

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