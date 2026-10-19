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Le Port : un livret de recettes pour cuisiner les fruits et légumes autrement

  • Publié le 19 octobre 2026 à 15:42
  • Actualisé le 19 octobre 2026 à 15:48
Légumes divers

À l'occasion de la Grande Semaine Végétale, le service de restauration de la Ville du Port, en collaboration avec une diététicienne, a élaboré des menus équilibrés associant protéines végétales et animales. Un livret de 11 recettes à base de fruits et de légumes a également été édité pour encourager leur consommation et proposer de nouvelles façons de les cuisiner. Nous partageons la publication de la Ville du Port : (Photo d'illustration Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Le livret est à retrouver ici.

Zoom, Le Port, Grande Semaine Végétale, Alimentation

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