Le Port : un livret de recettes pour cuisiner les fruits et légumes autrement

À l'occasion de la Grande Semaine Végétale, le service de restauration de la Ville du Port, en collaboration avec une diététicienne, a élaboré des menus équilibrés associant protéines végétales et animales. Un livret de 11 recettes à base de fruits et de légumes a également été édité pour encourager leur consommation et proposer de nouvelles façons de les cuisiner. Nous partageons la publication de la Ville du Port : (Photo d'illustration Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Le livret est à retrouver ici.