Le Port : un village de l'emploi et de l'insertion dédié aux jeunes

Alors que les résultats du baccalauréat viennent de tomber ce mardi 7 juillet 2026, les nouveaux bacheliers doivent penser à leur avenir. À cette occasion, la ville du Port a organisé à la Halle des Manifestations, les "Villages de l’Emploi et de l’Insertion #Spécial Jeunes", organisés en partenariat avec l’État, France Travail, la Mission Locale Ouest, la Maison Départementale, la Région et l’ensemble des acteurs territoriaux de l’insertion (Photos : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Cet événement, inscrit à la programmation du Contrat de Ville 2026, vise à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes en valorisant les opportunités d’emploi, de formation et d’accompagnement, au plus près de leurs besoins.

Plus de 2.000 participants étaient attendus pour cette matinée, qui s’est articulée autour de quatre villages thématiques :

- le Village des Métiers

- le Village de l’Accompagnement

- le Village Job Dating

- le Village De la Passion au Métier

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