TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile

COLÈRE LYCÉENNE 22 établissements, dont sept collèges concernés par le mouvement, aucun établissement bloqué à La Réunion

EN MARGE DE LA MOBILISATION Quatre personnes interpellées à Saint-Denis et quatre à Saint-André

voir plus

Le Port : une cérémonie pour la 1ère promotion de service national de la Marine

  • Publié le 5 octobre 2026 à 10:50
Le Port : une cérémonie pour la 1ère promotion de service national de la Marine
Le Port : une cérémonie pour la 1ère promotion de service national de la Marine

Après un mois de formation intensive, les jeunes de la promotion réunionnaise du service national de la marine "Henri Fertet" étaient à l’honneur ce vendredi 2 octobre 2026, Iors d'une cérémonie sur la place des Cheminots, au Port, en présence de leurs proches, des élus Franck Jacques-Antoine, premier adjoint au maire du Port et Jacky-Bénard, correspondant Défense et du capitaine de vaisseau Jean-Philippe Rigault, commandant de la base navale de Port-des-Galets. Nous pulbions le post de la ville du Port, ci-dessous : (Photos Ville du Port)

Zoom, Le Port, Marine, Cérémonie

guest
0 Commentaires