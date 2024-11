Ce vendredi 8 novembre 2024, de 09h30 à 12h30 et de 14h à 16h30 et ce samedi 9 novembre 2024 de 09h à 15h, l'Établissement français du sang (EFS) organise une collecte, place des Cheminots au Port. Les donneurs sont invités à se rendre sur le site de l'EFS, ou à prendre rendez-vous par téléphone au 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92. À noter que plus de 10 000 dons de sang sont réalisés sur l'île. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : rb/www.imazpress.com)