La ville du Port annonce que la troisième édition du skola déménageur professionnel est prévue pour les jeudi 28 et vendredi 29 novembre 2024. Cette formation gratuite et rémunérée se porte sur le métier de déménageur professionnel pour les personnes titulaires du permis et âgées de 18 à 29 ans . Nous publions le post ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)