Le Port : une journée de sensibilisation autour du handicap et du sport

À l’initiative du Conseil Municipal des Enfants (CME), une journée multisports, culturelle et inclusive s’est tenue ce jeudi 4 juin 2026 au complexe sportif municipal du Port. Mené par les jeunes conseillers municipaux au sein de la commission "Sport, Loisirs et Culture", cette action avait pour objectif de sensibiliser les élèves aux valeurs de solidarité, de respect, de citoyenneté et de vivre-ensemble. Nous publions le post de la Ville ci-dessous (Photo : Le Port)

En présence des élus, les participants ont découvert différentes activités sportives et culturelles favorisant la sensibilisation au handicap et à l’inclusion.

Cette journée a également favorisé les échanges entre les générations grâce à la participation des seniors, qui ont partagé avec les jeunes un moment convivial placé sous le signe du respect et du partage.

L’USPG Hockey, les associations Liaison et Cécifoot, l’ASPC Magma, plusieurs structures engagées dans les domaines du sport, de la culture et de l’inclusion se sont mobilisées aux côtés de la Ville pour promouvoir le vivre-ensemble et l’accessibilité pour tous.