Le Port : une matinée créole réunie 165 élèves au parc boisé

Ce mercredi 27 novembre 2024, 165 élèves du Port, inscrits aux activités des mercredis loisirs, ont participé à une matinée créole au parc boisé. Les activités proposées par la ville sont ouvertes aux enfants de 3 ans et plus, scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires du Port. Un événement "sous le signe du partage intergénérationnel", écrit la mairie. En effet, les seniors de Farfar ont également participé à cette journée. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : Le Port)