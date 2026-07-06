Le Port : une matinée pour prendre soin de ceux des aidants

Parce qu’aider au quotidien demande aussi de prendre soin de soi, les aidants familiaux étaient à l’honneur à l’occasion de la fête des mères et des pères des aidants. À la maison de la solidarité Portoise, le temps d’une matinée, le CCAS de la ville du Port leur a offert un moment de bien-être et de partage : petit-déjeuner convivial, soins du visage, yoga des sons, ateliers d’art-thérapie et bien d'autres. En présence des élus et avec le soutien des partenaires de la Ville, les participants ont également pu bénéficier de conseils en prévention santé, d’informations sur leurs droits et d’un accompagnement adapté. (Photos : ville du Port)