Le Port : visite de la délégation nationale de la CDC Habitat

En ce jeudi 21 septembre 2023, Olivier Hoarau, Maire du Port, et Jasmine Béton, déléguée à la politique de logement, ont accueilli Anne-Sophie Grave, Présidente du Directoire de la CDC Habitat, sa Directrice aux affaires publiques, Anne Fremont et son Directeur Général Adjoint en charge du réseau outre-mer, Philippe Pourcel, au Port. Au cours de cette visite, la délégation nationale CDC Habitat a pu découvrir la stratégie Habitat et aménagement sur le territoire portois, ainsi que les perspectives des projets Kartié Mascareignes et Portes de l’Océan. Nous relayons ci-dessous le communiqué du Port.

"Aujourd’hui, nous travaillons non seulement sur la construction de logements neufs pour permettre aux Portois de revenir habiter au Port, sur de l’accession à la propriété, mais aussi sur des logements collectifs neufs", a souligné Olivier Hoarau.

L’ambition de la Ville est, en effet, de diversifier son offre de logement afin de permettre aux classes moyennes n’ayant pas accès au parc social de trouver un logement sur le territoire, de permettre aux ménages de limiter leur trajet domicile-travail, d’augmenter leur pouvoir d’achat, de sécuriser sur le territoire la présence de citoyens actifs aux revenus moyens et garantir la mixité sociale. Plusieurs opérations d’aménagement sont en cours et permettront de livrer 443 logements, collectifs et individuels, adaptés à différents types de publics d’ici 2025 en centre- ville. Dans le cadre de la résorption de l’habitat insalubre, pas moins de 60 logements sortiront de terre d’ici 2026.

- Zoom sur les grands projets de la Ville -

Le projet Kartié Mascareignes s’inscrit dans le cadre de l’Écocité tropicale et insulaire de La Réunion. Son aménagement, innovant et durable, s’articule autour du concept d’une écologie urbaine. Placé entre la ville habitée et la périphérie commerciale, le secteur des Mascareignes est une belle opportunité stratégique pour répondre aux enjeux économiques, sociétaux et environnementaux de demain. Par son accessibilité routière et sa proximité avec les autres lieux de vie existants, le projet Kartié Mascareignes vise à dynamiser l’image du Port tout en renforçant son attractivité résidentielle. Sur 80 ha, 700 logements seront construits et

disposeront de commerces et de services.

Autre projet majeur de la Ville du Port, Les Portes de l’Océan. Il vise à ouvrir la Cité maritime sur son port et sur l’océan. Avec le premier Waterfront de La Réunion, il s’agit de dynamiser le centre-ville en offrant de nouveaux espaces d’activités, de commerces, de loisirs et de logements autour de la darse de plaisance. La première tranche du projet sera composée de bureaux et de commerces. Elle comprendra aussi un hôtel trois étoiles de 88 chambres, exemplaire en matière de qualité environnementale et de développement durable. Une crèche, un restaurant gastronomique avec vue panoramique et un parking viendront compléter ce

nouveau cœur de ville.