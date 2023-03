Le Queen Mary II fera une escale au Port

Le paquebot anglais de la compagnie Cunard accostera au Port ce jeudi 30 mars 2023. C’est l’un des plus grands et prestigieux paquebots au monde… le Queen Mary II avec ses 345 mètres de long, 41 mètres de large et 72,3 mètres de hauteur (l'équivalent de 25 étages) sera au Port pour la 19ème escale de la saison des croisières 2022/2023. Les 3271 passagers et pas moins de 1253 membres d’équipage pourront profiter de leur passage au Port pour découvrir notamment l’artisanat local proposé au Grand Marché de 9h à 16h. Une animation musicale est également prévue dans le cadre des actions permettant de dynamiser le centre-ville. Le Port fait partie d’un circuit proposé aux croisiéristes suite à un partenariat entre la ville du Port, la Fédération Réunionnaise du Tourisme (FRT) et l’Office de Tourisme de l’Ouest (OTI). (Photo : ville du Port)