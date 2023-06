Le Saint-paulois Lucien Payet fête ses 100 ans

Ce mardi 13 juin 2023, le saint-paulois Lucien Payet a célébré son centième anniversaire. L’homme connu « pour sa gentillesse et sa générosité » mène depuis un siècle maintenant une vie bien remplie. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : ville de Saint-Paul)

Né le 13 juin 1923 à Saint-Philippe, cet homme courageux a traversé le siècle avec une multitude d’aventures et de souvenirs à raconter. La vie de Lucien Payet a débuté dans une petite communauté où il a grandi en admirant le travail de son père en tant que facteur. Doté d’un esprit vif et d’un désir d’apprendre, il a poursuivi ses études à l’École normale.

Cependant, son parcours a été interrompu par la guerre lorsqu’il a été appelé sous les drapeaux. Lucien a été envoyé à la caserne où il a été préparé à Madagascar à combattre sur le front pendant deux années intenses. Après avoir vécu les horreurs de la guerre, il a finalement pu respirer avec l’armistice de 1945.

Lucien a ensuite décidé de se consacrer à l’éducation et a postulé pour un poste à Saint-Philippe. Il a enseigné dans une petite école de plus de 100 élèves, logée dans un vieux garage. Sa passion pour l’éducation l’a ensuite conduit à des mutations successives à Trois-Bassins, Hell-Bourg et enfin au Tampon, où il a terminé sa carrière en tant que directeur après 25 années de service. Par un heureux hasard en 1985, il a finalement élu domicile à Bois-de-Nèfles.

Monsieur Payet était un homme actif et avide d’aventures. Il était passionné par la pêche, la chasse et aimait explorer la mer et la montagne. Au fil des années, il a créé une association de randonnée “Les randonneurs du week-end” qui a duré 35 ans, lui permettant de parcourir les îles et la métropole, et même de se rendre en Nouvelle-Calédonie et en Chine.

L’une de ses réalisations les plus marquantes a été de marcher sur la muraille de Chine, parcourant au total ainsi pas moins de 43 000 kilomètres. Sa passion pour l’aventure et le voyage ne s’est pas estompée avec le temps. À l’âge de 91 ans, Lucien a réalisé sa dernière randonnée dans la région du Doubs, fièrement, parcourant 81 kilomètres. Sa philosophie de vie était claire : “Le corps, c’est comme une automobile, il faut bien l’entretenir.” C’est grâce à l’air pur de la forêt et à sa détermination à prendre soin de lui-même qu’il a pu accomplir autant d’aventures.

Cependant, Lucien n’a pas seulement connu des aventures. Il a également eu la chance de rencontrer l’amour de sa vie, Lise, grâce à des connaissances de longue date. Ils ont partagé de nombreux moments heureux ensemble et ont fondé une belle famille. En cette journée de fête, Lucien se sentait comblé d’être entouré des siens. Sa gentillesse et sa bonté de cœur étaient reflétées par l’affection et le soutien dont il était entouré.

La journée ensoleillée de son centième anniversaire a été une célébration de sa vie bien remplie et de ses accomplissements exceptionnels. Les gens se sont rassemblés pour honorer cet homme remarquable qui a vécu une existence riche en expériences, en voyages et en rencontres.

Alors que Lucien Payet célèbre son centième anniversaire, sa joie de vivre et son esprit aventureux continuent d’inspirer les générations futures. Sa vie est un témoignage du fait qu’il n’y a pas d’âge pour poursuivre ses rêves et profiter de chaque instant. Lucien est un exemple vivant de la façon dont l’aventure et le bonheur peuvent s’entrelacer pour créer une vie agréable.