Le salon des seniors s’organise en faveur du bien vieillir

L’association ADeRR organise, en partenariat avec le Département, la 6eme édition du salon des seniors qui rassemblera de nombreux acteurs du bien vieillir. Cette année l’événement se tiendra à Saint-Denis, les 28 et 29 octobre 2023, mais également à Saint-Pierre ce samedi 9 et dimanche 10 septembre (photo : sly/www.imazpress.com)

Pour cette édition 2023, le conseil départemental permet l'accès gratuit au salon. Un lieu qui donnera la possibilité au plus âgés de s'informer auprès des acteurs du bien vieillir et obtenir des réponses concrètes aux questions qu'ils se posent.

"La Réunion est face à elle-même sur le sujet du bien vieillir. Dans notre modèle réunionnais, la place de nos ainés est essentielle et nous devons la protéger, la préserver. Nous devons les faire sortir de leur difficulté en leur favorisant l’accès à leur droit" a lancé Cyrille Melchior dans l'hémicycle du palais de la source à l'occasion de la présentation du salon ce jeudi.

- Faire face au vieillissement -

Gilbert Annette, adjoint à la mairie de Saint-Denis membre de la délégation bien vieillir, a relevé ce jeudi le fait que 60% des seniors n’ont pas accès à leur droit. "Ce qui veut dire que nous avons tous failli" a-t-il exprimé.

"Le vieillissement est un phénomène inédit et mondial. Nous n’allons pas assister à une progression mais à une explosion des seniors. En 20 ans, cette population a déjà doublé. Il y a déjà des retards existants et il y a également une accélération des demandes et besoins" a ajouté Gilbert Annette qui a souligné l'importance de prendre des mesures concrètes.

L'un des problèmes majeurs, "trop de personnes ne connaissent pas leurs droits" selon David Belda, vice-président du CCAS de Saint-Denis.

Le salon des seniors, plus grande manifestation de l’océan Indien entièrement dédiée au plus de 50 ans, permettra justement de faire ce lien entre administrations et seniors. Et la nouveauté cette année, c'est le déroulement en deux temps de l'évènement à la fois à Saint-Denis en octobre et à Saint-Pierre dès ce week-end avec 25.000 visiteurs attendus.

- Plus de 150 professionnels du bien vieillir, plusieurs villages thématiques -

De nombreux exposants tiendront des stands d'information les 9, 10 septembre et 28 et 29 octobre. Parmi eux la CGSS, la CCAS, le Département et la Civis. Les partenaires seront répartis sur neuf villages thématiques qui répondront chacun à une catégorie de besoins.

Dans le village "droits, aides et démarches", les visiteurs pourront rencontrer et échanger directement avec les experts sur leurs droits, les démarches en matière d’aides, la gestion de leurs patrimoines ou encore leurs retraites. Il y aura également un espace "tourisme, loisirs, culture" avec une très large palette d’offres venant d'agences de voyages, croisiéristes, compagnies aériennes, offices de tourisme.

L'habitat, l'emploi, la formation, l'assurance, la santé, les associations d'aide et le service à la personne seront aussi mis en avant dans les autres villages. Sans oublier le marché forain lontan situé en extérieur qui proposera des fruits et légumes, des tisanes, vêtements et bijoux.

Une partie des élèves du lycée Léon de Lepervanche, en filière accompagnement, soins et services à la personne, auront pour mission d'orienter les visiteurs sur le salon et les guider vers les animations.

- De nombreuses animations -

Parmi les animations prévues, de l'humour avec Thierry Jardinot et Sully Rivière sur scène. Ce dernier est le parrain de l'ADeRR pour cette 6ème édition du salon.

"C’est avec beaucoup d’humilité et de fierté que j’ai accepté d’être parrain. J’espère pouvoir apporter ma petite pierre, faire du mieux que je peux pour être en contact avec cette population-là, pour les animer, les aider, les encourager car c’est une population un peu mise à l’écart dans notre société. Je pense qu’il faut que nous fassions preuve de plus de solidarité, de fraternité et de considération envers eux" a confié l'humoriste.

En plus d'un spectacle humoristique, le salon prévoit un show musical, le grand bal de Joël Bègue, des activités physiques adaptées, ateliers numériques, expositions et même un escape game. Des espaces de détente et de restauration seront également installés.

Plus d'informations sur le salon ici.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com