Le Sidélec poursuit sa tournée des communes membres

Le samedi 4 avril 2026, Harry Claude Morel, président du Sidélec, a été reçu à la mairie des Avirons par le maire et son équipe. Cette rencontre institutionnelle s’inscrit dans la tournée engagée par le président auprès des 24 communes membres du syndicat. "Elle a permis d’échanger sur les besoins, les priorités et les projets de la commune en matière de transition énergétique et d’électrification rurale", écrit le Sidélec. Les prochaines rencontres sont prévues à Salazie et à Cilaos. (Photo : Sidélec)