Le Tampon : perturbations en eau sur plusieurs secteurs

Sudéau informe ses abonnés de la commune du Tampon, qu’à la suite d’une augmentation de la distribution en eau, des perturbations sont à prévoir ce lundi 12 janvier 2026 à partir de 16 heures (Photo : rb/www.imazpress.com)

Sur les secteurs suivants :

- Chemin Alexandre Sery

- Chemin Henri Cabeu Partie Basse

- Chemin des Longoses

- Chemin Ortaire Lorion

- Chemin Tonio

- Chemin Alanvert

- Chemin des Fuschias

- Impasse des Papyrus

- Impasse des Arums

- Rue Emile Zola

- Impasse des Miltonias

- Impasse Passiflores

Et toutes les voies adjacentes

La distribution en eau se rétablira progressivement dans la nuit.

- Recommandations concernant la qualité de l’eau à la reprise de la distribution -

Les abonnés constatant la reprise de la distribution doivent prendre la précaution de ne pas boire l’eau du réseau. Cette eau peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, wc…). Pour la consommation (boisson, préparation des repas), il est conseillé d’utiliser de l’eau embouteillée. A défaut, faire bouillir l’eau du robinet et la maintenir à ébullition au moins 3 minutes.

Retrouvez l’ensemble de ces informations sur notre site Internet www.sudeau.re.