Le Tampon : 24 affaires adoptées lors du Conseil municipal

Le conseil municipal du Tampon s’est réuni ce samedi 26 août 2023. À l'ordre du jour, 24 affaires qui ont toutes été adoptées, parmi lesquelles les questions suivantes : aménagement, logement et Florilèges. Voici le communiqué de la commune ci-dessous.

• Aménagement d’une voie de liaison entre la rue du Coin Tranquille et le chemin Mussard – ER n°80 – Acquisition de la parcelle non bâtie cadastrée AP n°1232 appartenant à Madame Marie Nadia Grondin épouse Brillard

Par délibération en date du 30 octobre 2021, le Conseil Municipal a approuvé l’acquisition d’une emprise non bâtie d’environ 450m2, à parfaire par document d’arpentage et à détacher de la parcelle cadastrée AP n°253, appartenant à Madame Marie Nadia Grondin épouse Brillard, au prix de 190€ HT par m2. Un compromis de vente doit prévoir l’aménagement de 2 clôtures en murs moellons de part et d’autre de la future voie, la propriétaire autorisant en retour la prise de possession anticipée de l’emprise de la future voie. Il s’agit de finaliser le dernier tronçon de cette future voie de liaison structurante de 12m d’emprise entre la rue du Coin Tranquille et le chemin Mussard.

• Prolongement d’une voie de liaison à Trois Mares entre le chemin Raphaël Babet et la rue Montaigne – ER n°22 – Échange des parcelles cadastrées BP n°1878 et 1879 partie appartenant à Madame Yseult Gigant contre une partie de la parcelle communale BP n°1459

La Commune priorise dans le cadre de son projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) la redéfinition du schéma de circulation dans l’agglomération afin d’améliorer la lisibilité et la fluidité des déplacements, notamment par la création de nouvelles voie de circulation. Les parcelles dont il est question aujourd’hui sont concernées dans le cadre de la réalisation d’une voie de liaison entre le chemin Raphaël Babet et la rue Montaigne. Le tronçon concerne plus particulièrement un secteur non encore aménagé de la 2ème tranche de la Zone d’Activités Économiques (ZAE) des Palmiers.

• Garantie d’emprunt de la commune au profit de la SODEGIS pour la réhabilitation de 86 logements ( Résidence "Les Orchidées 2")

En parallèle de la production de logements neufs, le bailleur s’est engagé dans une campagne de réhabilitation de son parc le plus ancien. Afin d’obtenir un emprunt d’un montant total de 1 546 270 euros contracté auprès de la Caisse des Dépôts, la SODEGIS doit faire appel à un garant, en l’occurrence la commune du Tampon à 50% pour la réhabilitation ( la CASUD garantissant les 50% restants) conformément au protocole actuellement en vigueur régissant les garanties d’emprunt pour la période 2022 à 2026.

• Garantie d’emprunt de la commune au profit de la SODEGIS pour la construction de 31 PLS (Opération "Gorbatchev")

Les lois du 13 décembre 2000 (loi Solidarité et Renouvellement Urbain) et du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social imposent à la Commune du Tampon d’avoir un parc de logements sociaux locatifs correspondant à 20% des résidences principales de son territoire.

Or au 1er janvier 2022, ce taux de logements sociaux au Tampon atteint 15% : l’effort de construction de logement social doit donc être renforcé et soutenu.

La SODEGIS construit l’opération « Gorbatchev » au centre-ville du Tampon. Cette opération comportera 31 PLS et des locaux d’activité en pied d’immeuble dont une partie accueillera la Halte Alzheimer relocalisée.

• Florilèges 2023 – Additif n°2 au dispositif d’ensemble

L’édition 2023 de Florilèges se tiendra du vendredi 13 octobre 2023 au dimanche 22 octobre 2023. Le dispositif d’ensemble de cette manifestation a été validé par la délibération n°07-20230527 lors du Conseil Municipal du samedi 27 mai 2023.

• Journées européennes du patrimoine les 16 et 17 septembre 2023

Cette année, les journées européennes du patrimoine auront lieu les 16 et 17 septembre 2023. A cette occasion, des expositions, des conférences et des visites de site historique seront organisées dans plusieurs communes de l’île afin de valoriser et faire découvrir le patrimoine historique et culturel réunionnais. La ville du Tampon souhaite s’associer à ces journées européennes du patrimoine avec une organisation qui permettra aux Tamponnais, de poser un autre regard sur son territoire et sur son importance historique.