Le Tampon : une conférence pour comprendre les enjeux de la guerre au Moyen-Orient

Lunivèrsité Maron revient à la médiathèque du centre-ville du Tampon ce samedi 9 mai 2026. Avec Bruno Guigue, analyste politique, il s'agira de traiter d'un sujet d'actualité complexe : "Guerre au Moyen-Orient". Face à la multiplication des crises, cette conférence proposera une analyse rigoureuse des causes et conséquences des conflits qui secouent actuellement cette région stratégique. Rendez-vous à 15 heures, à la médiathèque du centre-ville. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/imazpress.com)