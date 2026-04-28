Le Tampon : perturbation de la distribution de l'eau

Sudéau informe ses abonnés de l'interruption de la distribution de l'eau ce mercredi 29 avril 2026 à partir de 7h. La cause, des travaux de lavage et de désinfection du réservoir 500 des hirondelles sur la commune du Tampon. Nous publions le communiqué de la Ville ci-dessous. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Sudéau va procéder aux travaux de lavage et de désinfection du réservoir 5000 des hirondelles sur la commune du Tampon.

Cette intervention nécessite l’interruption de la distribution en eau le mercredi 29 avril 2026, à partir de 7h00, sur les secteurs suivants :

- Chemin Cabeu Pont d’Yves

- Chemin des Longoses

- Ruelle Franck Boyer

- Impasse des Arums

- Chemin des Fuschias

- Impasse des Gardénias

- Impasse des Symbidiums

- Impasse des Papyrus

Et toutes les voies adjacentes

Des perturbations voire des manques d’eau sont également susceptibles de survenir dans les secteurs de Pont d’Yves et les hauts de Bras de Pontho.

La remise en service se fera progressivement à partir de 15h00.

Retrouvez le communiqué en cliquant ici.