La ville du Tampon sensibilise à l'hypertension

Le dimanche 17 mai 2026 prochain, de 6h à 12h, au parc des palmiers, la ville du Tampon en partenariat avec le fond de dotation Philancia et l’association sport santé bien-être (ASSBE), donnent rendez-vous pour une matinée de sensibilisation autour de l'hypertension. Au programme : une course et marche solidaire de 5 km et 10 km, un village santé et bien-être, des conférences avec des professionnels de santé, un espace bien-être et healthy food et une séance de yoga stretching postural avec Emi Yogam. (Photo d'illustration : le Tampon)

Pour les inscriptions et informations c'est ici.