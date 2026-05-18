Le Tampon organise des permanences de rencontres entre les habitants et les élus de la commune

Le Tampon organise des permanences de rencontres entre les élus de la ville et les habitants, du lundi 18 au samedi 23 mai 2026. Ces rencontres, sans rendez-vous, permettent d’échanger directement avec vos élus, selon les plannings établis (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Les lieux de rendez-vous sont les suivants :

- Centre ville

- Mairie Annexe de la Plaine des Cafres

- La Châtoire

- Petit Tampon

- Trois-Mares

- Bras Creux

- Pont d'Yves

- 17ème & 14ème

- Araucacias

- Bérive

Le planning est à retrouver ici.