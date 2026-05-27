L'édition de mai du journal communal du Tampon est disponible

Le nouveau numéro du journal communal de la ville du Tampon, édition de mai, est disponible. Le journal revient sur les actions, projets et événements de la commune. Parmi les temps forts de ce numéro, retrouvez a 17ème édition de la Nuit des virtuoses au théâtre Luc Donat, un dossier consacré au dispositif « sport santé dans les quartiers », ou encore un focus consacré à la nouvelle aire de jeux de la rue Paul Hermann. Nous publions le communiqué de ville du Tampon ci-dessous. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

La ville du Tampon a le plaisir d’annoncer la parution et la diffusion du nouveau numéro de son journal communal, le Tampon Magazine n°69, mai 2026.

Cette nouvelle édition met en lumière les actions, projets et événements qui font vivre notre commune au quotidien. Parmi les temps forts de ce numéro, retrouvez un dossier consacré au dispositif « Sport santé dans les quartiers », destiné à tous les publics, des plus jeunes aux seniors. Activités physiques, aqua-santé, ateliers bien-être ou encore animations de proximité : ce programme favorise la pratique sportive pour tous tout en renforçant le lien social dans les quartiers.

Le magazine revient également sur la 17ème édition de la Nuit des virtuoses au théâtre Luc Donat, un rendez-vous culturel qui a réuni artistes locaux et internationaux autour de performances musicales exceptionnelles.

Ce numéro valorise aussi les actions de solidarité menées sur le territoire, notamment la mobilisation des étudiants du lycée Pierre Lagourgue pour une collecte de don du sang qui permettra de sauver de nombreuses vies. Côté aménagement, un focus est consacré à la nouvelle aire de jeux de la rue Paul Hermann et aux travaux de modernisation du secteur, pensés pour améliorer le cadre de vie des familles et sécuriser les déplacements.

Enfin, ce magazine donne la parole aux acteurs du territoire à travers le portrait de Sabine Calizingue, figure emblématique du marché couvert du Tampon, qui met à l’honneur celles et ceux qui participent chaque jour à l’identité et à la convivialité de notre ville.

La version en ligne est disponible ici.