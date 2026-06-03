Le Tampon : appel à candidatures pour la fête des pères

À l’occasion de la fête des pères, la ville du Tampon lance un appel à candidatures pour l’attribution d’emplacements temporaires destinés à la vente de fleurs et de plantes vertes pour le samedi 20 et dimanche 21 juin 2026, de 6h00 à 18h00. Les dossiers de candidature doivent être transmis avant le lundi 15 juin 2026 à 12h00. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

19 emplacements sont disponibles sur le territoire du Tampon :

- Route nationale du 23 ème km (face à l’église)

- Parking de l’aire de jeu du 19 ème km

- Rue du Général de Gaulle

- Sidr des 400 (parking de l’aire de pétanque)

- Cimetière de Terrain Fleury

- Cimetière de la Plaine des Cafres

Les dossiers de candidature doivent être transmis avant le lundi 15 juin 2026 à 12h00 par mail : [email protected] ou déposés au Service développement économique au 43 A rue Antoine Fontaine – 97430 Le Tampon

Retrouvez l'appel à candidatures et les modalités ici.