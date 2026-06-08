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Le Tampon : appel à candidatures pour des emplacements disponibles sur le domaine public

  • Publié le 8 juin 2026 à 16:46
  • Actualisé le 8 juin 2026 à 16:54
Mairie du Tampon

Le Tampon lance un appel à candidature pour les professionnels de la restauration à l'occasion de la fête de la musique, le 20 juin 2026 sur la rue Hubert Delisle. Dans le cadre de cette édition, la ville offre un nouveau concept : une soirée avec de l'ambiance et un parcours des saveurs autour des six scènes. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Les conditions de participation : 

- Food-trucks, remorques ou triporteurs uniquement
- Proposition de snacking et restauration rapide de qualité
- Engagement obligatoire dans une démarche éco-responsable (vaisselle compostable ou recyclable)
- Capacité à assurer un service rapide en flux important
- Offre en cohérence avec l’univers musical de la zone attribuée

Six emplacements thématiques seront proposés le long de la rue Hubert Delisle, piétonisée pour l’événement.

Les candidatures sont à envoyer avant le 16 juin 2026 à 12h par mail à [email protected] 

Pour plus d'informations retrouvez l'appel à candidatures ici.

Le Tampon, Appel à candidature, Fête de la musique, Zoom

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