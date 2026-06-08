Le Tampon : appel à candidatures pour des emplacements disponibles sur le domaine public

Le Tampon lance un appel à candidature pour les professionnels de la restauration à l'occasion de la fête de la musique, le 20 juin 2026 sur la rue Hubert Delisle. Dans le cadre de cette édition, la ville offre un nouveau concept : une soirée avec de l'ambiance et un parcours des saveurs autour des six scènes. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)
Les conditions de participation :
- Food-trucks, remorques ou triporteurs uniquement
- Proposition de snacking et restauration rapide de qualité
- Engagement obligatoire dans une démarche éco-responsable (vaisselle compostable ou recyclable)
- Capacité à assurer un service rapide en flux important
- Offre en cohérence avec l’univers musical de la zone attribuée
Six emplacements thématiques seront proposés le long de la rue Hubert Delisle, piétonisée pour l’événement.
Les candidatures sont à envoyer avant le 16 juin 2026 à 12h par mail à [email protected]
Pour plus d'informations retrouvez l'appel à candidatures ici.