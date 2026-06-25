Le Tampon : interruption de la distribution en eau le jeudi 2 juillet, dans le secteur Philidor Techer et chemin des Lupins

Sudéau informe ses abonnés que des travaux d’amélioration et de modernisation des équipements aux 472 Chemin Philidor Techer et 247 Chemin des Lupins vont avoir lieu. "Le renouvellement programmé des équipements hydrauliques est une opération visant à optimiser la qualité et la continuité de service aux usagers" affirme Sudéau. Ces travaux nécessitent l’interruption de la distribution en eau, le jeudi 02 juillet 2026 à partir de 08h00 jusqu’à 15h00 (sauf incident), sur les secteurs suivants : chemin Philidor Techer, chemin des Lupins, chemin la Croix et toutes les voies adjacentes (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)