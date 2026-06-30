La ville du Tampon lance le casting miss et mister Tampon

Chaque année, l'élection miss et mister Tampon, est organisée dans le cadre des Florilèges. Elle offre aux jeunes une opportunité unique : se challenger, gagner en confiance et s’exprimer devant le public. Ce samedi 4 juillet 2026, participez au casting de cette élection qui est "une belle opportunité de relever un nouveau défi, de gagner en confiance et de mettre en valeur la jeunesse tamponnaise", affirme la Ville. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

- Lieu et horaires du casting -

- Pôle Municipal 2 – Plaine des Cafres (5 rue Laurent Gonthier)

- Samedi 4 juillet 2026 :

Casting Miss : à partir de 9h30

Casting Mister : à partir de 14h00

- Conditions de participation -

- Être de nationalité française ;

- Résider sur la commune du Tampon depuis au moins un an (toute domiciliation fictive ou fausse déclaration entraînerait une disqualification) ;

- Être âgé(e) de 16 à 25 ans pour les candidates à Miss et de 17 à 25 ans pour les candidats à Mister (à la date de l’élection) ;

- Mesurer au minimum 1,60 m sans talons pour les candidates à Miss et 1,70 m pour les candidats à Mister ;

- Être disponible le jour de l’élection ainsi que pour les répétitions et les préparations (mercredi et/ou samedi).

- Inscriptions -

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au vendredi 3 juillet 2026 inclus.

- Renseignements et inscriptions -

Vous pouvez vous inscrire ou demander des informations par téléphone au 0692 91 46 84 ou sur [email protected].

- Récompenses -

Les 12 candidates et les 12 candidats retenus à l’issue du casting pourront prétendre à des récompenses allant de 500 euros à 3 000 euros.