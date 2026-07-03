Le Tampon se mobilise pour le don de sang

Chaque jour, des patients sont soignés grâce à des dons de sang et de plaquettes. À La Réunion,120 dons de sang sont indispensables pour répondre aux besoins vitaux quotidiens des malades. Le Tampon se mobilise avec l' Etablissement français du sang en juillet. La prochaine collecte aura lieu le mardi 7 juillet 2026 de 08h00 à 13h00 à la salle de réception de la mairie du Tampon. (Photo : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Vous pouvez vous inscrire en ligne ici ou par téléphone au 0262 90 53 92.

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