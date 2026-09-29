Le Tampon : 61 familles prennent possession de leur nouveau logement au 14ᵉ km

La ville du Tampon et la Semac ont accompagné la réalisation de la Résidence Lacouture, située au 14ᵉ km, qui accueille désormais 61 familles dans un nouvel ensemble résidentiel comprenant également deux commerces. À l’occasion de cette remise officielle des clés, plusieurs élus de la ville étaient présents, dont Sliman Diallo, adjoint à la politique communale du logement et de l’habitat, qui a pris la parole avant de procéder à la remise des clés aux familles. (Photos : ville du Tampon)

D’un coût global de 11,6 millions d’euros, cette opération menée par la SEMAC s’inscrit dans le travail engagé avec la collectivité pour répondre aux besoins en logements sur le territoire. Le programme comprend 33 logements locatifs très sociaux et 28 logements locatifs sociaux, ainsi qu’un local commun résidentiel et deux commerces.

Pensée pour favoriser la qualité de vie et le vivre-ensemble, la résidence se compose de plusieurs bâtiments de deux niveaux, proposant des logements du T1 au T4, avec une attention portée à l’isolation, aux espaces verts et aux espaces communs.

Des stationnements sont également aménagés sous les bâtiments. La conception intègre par ailleurs une gestion intégrée des eaux pluviales.

Lors de son intervention, Sliman Diallo a rappelé l’importance de permettre aux habitants de disposer d’un logement offrant tranquillité, stabilité et un cadre propice aux moments heureux. Il a également souligné l’enjeu de produire des logements là où les besoins existent, en veillant à leur insertion dans la ville, à la mobilité et à la qualité de vie des habitants.

Pour les familles présentes, la remise des clés constitue l’aboutissement de plusieurs mois, voire parfois de plusieurs années d’attente.

Après les discours, les familles ont été appelées individuellement pour recevoir leurs clés, avant de découvrir leur logement. La matinée s’est achevée autour d’un moment de convivialité.

Avec cette nouvelle résidence, la Ville du Tampon et la SEMAC poursuivent ainsi leur action en faveur du développement d’une offre de logements adaptée aux besoins des habitants et d’un aménagement équilibré du territoire.