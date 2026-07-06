Le Tampon brille au championnat de France de breaking

À l'occasion des phases finales du championnat de France de breaking, organisées le samedi 20 juin 2026, au Palais des sports de Caen, les jeunes talents de l'association Cœur de rue ont fait briller les couleurs de La Réunion et du Tampon au plus haut niveau national. L’association Cœur de Rue a été représentée par plusieurs jeunes athlètes lors du Championnat de France de Breaking, avec de très beaux résultats à la clé. (Photos : ville du Tampon)

Le palmarès :

- Nakars (Bgirl Naomix) & Jalen Robert (Bboy Macéo) – U16

Membres de l'Équipe de France, ils décrochent chacun une médaille de bronze et confirment leur place parmi les trois meilleurs Français de leur catégorie.

- Émeline Vingadassamy (Bgirl Emeline)

Elle intègre le Top 8 français et confirme son accession au haut niveau en vue de la saison 2027.

- Mélia Robert (Bgirl Méli-J) – U12

À seulement 6 ans, elle est la plus jeune compétitrice du championnat et atteint également le top 8 national.

Ces performances illustrent le talent, le travail et le dynamisme de la jeunesse locale et du breaking tamponnais, une discipline en plein essor sur la scène nationale.

La municipalité adresse ses félicitations aux athlètes, à leurs familles, ainsi qu’à l’ensemble des encadrants de l’association Cœur de rue pour ces résultats.