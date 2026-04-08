Le Tampon : candidatez pour siéger au Conseil d’Administration du CCAS

La ville du Tampon lance un appel à candidatures pour le renouvellement du Conseil d’Administration du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale). Cet appel s’adresse aux associations œuvrant dans les domaines : familial (sur proposition de l’Udaf), des personnes âgées et des retraités, des personnes en situation de handicap ou encore de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion. La date limite de dépôt des dossier est fixée au 22 avril 2026 à midi. Nous partageons la publication de la ville du Tampon. (Photo Richar Bouhet / www.imazpress.Com)