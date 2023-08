Le Tampon : compte rendu du conseil municipal

Le conseil municipal du Tampon s’est réuni ce vendredi 11 août 2023. Lors de cette séance, une seule affaire a été adoptée concernant le Plan Local d'Urbanisme de la commune du Tampon. Nous publions ci-dessous le communiqué de la mairie (photo : Le Tampon)

Le conseil municipal du Tampon s’est réuni ce vendredi 11 août 2023.

À l'ordre du jour, une seule affaire, qui a été adoptée :

- Modification de droit commun n°1 du Plan Local d'Urbanisme de la commune du Tampon comportant un complément du rapport de présentation (addendum) avec une étude environnementale relative à l'Emplacement Réservé n°46 et la levée du zonage inondable issu du Schéma Technique de Protection contre les Crues (STPC) sur les parcelles cadastrées BW n°131, 132 et 3279 : bilan de la consultation et approbation