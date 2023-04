Le Tampon : deux nouvelles aires de jeux pour les enfants

La ville du Tampon a inauguré deux nouvelles aires de jeux le 31 mars et le 3 avril 2023 à Bois Court et à Pont d'Yves. Ces nouvelles infrastructures s'ajoutent au 18 déjà existantes. D'ici la fin de l'année, la commune devrait en compter une trentaine. Nous publions le communiqué de la mairie ci-dessous.

Les 31 mars et 03 avril 2023, deux nouvelles aires de jeux ont été inaugurées au Tampon.

La première à Bois Court, et la seconde à Pont d'Yves.



- Pour un coût total de 290 300€, l'aire de jeux de Bois Court offre un espace ludique composé de 7 jeux multifonctions, pour une capacité d'accueil maximale de 75 enfants.



- L'aire de jeux de Pont d'Yves a quant à elle coûté 345 600€ et propose aux 135 joueurs qu'elle peut accueillir, 11 jeux multifonctions.



A travers ces deux nouvelles aires de jeux, la collectivité souhaite proposer à ses administrés de nouveaux espaces ludiques, propices au partage et à la rencontre pour les enfants.

Ces deux nouvelles infrastructures s'ajoutent ainsi aux 18 aires de jeux déjà existantes sur le territoire tamponnais qui à terme, devrait compter 30 aires de jeux à la fin de l'année 2023.