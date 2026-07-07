Le Tampon félicite ses nouveaux bacheliers

Félicitations aux jeunes bacheliers 2026 de La Réunion, et tout particulièrement à nos jeunes tamponnais et tamponnaises. Nous publions le post ci-dessous (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Le maire, Alexis Chaussalet, et les membres du Conseil municipal vous adressent leurs félicitations pour la fin de votre parcours au lycée et le début d’une nouvelle étape : études supérieures, formation ou nouveaux horizons.

Une pensée particulière pour celles et ceux qui se préparent aux épreuves de rattrapage : ne lâchez rien, ayez confiance en vous et vos capacités à réaliser vos objectifs.

Vous êtes les acteurs de votre réussite, et cette étape du baccalauréat marque le début d’un nouveau chapitre dont vous pouvez être fiers.

Pour célébrer cette étape, TITI & Mika’H seront là pour vous faire vivre un moment fun et plein de surprises. L’artiste GTNN sera aussi de la partie pour ambiancer l’après-midi.

Rendez-vous le samedi 11 juillet – dès 17h au Théâtre Luc Donat.