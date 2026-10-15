Le Tampon : Francky Vincent en tête d'affiche ce jeudi soir aux Florilèges

Les Florilèges vont accueillir Francky Vincent ce jeudi 15 octobre 2026 pour la soirée zouk. Une soirée qui fait suite à la soirée 100% péi qui a "rassemblé des milliers de personnes à la SIDR des 400 avec Missty, Danyèl Waro et Secteur 410" selon un communiqué de presse de la mairie. (Photo DR)
Francky Vincent en tête d’affiche ce soir !
Rendez-vous à ne pas manquer : Francky Vincent sera sur scène ce jeudi 15 octobre dès 19h30, aux côtés de Harry Diboula, Luc Leandry, Pharaon et S’Telle.
Trois soirées encore au programme (dès 19h30) :
- Vendredi 16 octobre (Rap, Shatta & Dancehall) : K’Rosif, Tidem et Pix’L.
- Samedi 17 octobre (Soirée Love) : T’Matt, MCBox, Liljooe & Klowdy, Sam, Maiko, Rashel, Choupinou Style, Owen Gaspard et GTNN.
- Dimanche 18 octobre (Clôture) : Joël Vigne et ses invités, Max & Jo Lauret, Gaby Laï Kun, Laurent Rosélli, Tiana et Jean Roland Miquel dès 16h30, suivis de DJ Ben’J et DJ ADR à 19h30.
En journée :
- Parc Jean de Cambiaire (9h - 18h) : Espaces floraux, ateliers et animations.
- Centre-ville (9h - 18h) : Braderie et bonnes affaires.
- Fête foraine (SIDR des 400) : Ouverte dès 13h.