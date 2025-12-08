Le Tampon célèbre le 20 Désanm au Lycée Pierre Lagourgue

Ce vendredi 19 décembre 2025 de 18h30 à 00h, le Tampon célèbre l’abolition de l’esclavage du 20 décembre au Lycée Pierre Lagourgue à Trois Mares. Au programme de cette soirée : défilé kabar dans les rues, concerts et animations pour partager un moment convivial, au son du roulèr et du kayamb. Restauration sur place possible. Nous publions le post de la ville du Tampon : (Photo rb/www.imazpress.com)