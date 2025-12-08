TOUTE L’ACTUALITÉ
Le Tampon célèbre le 20 Désanm au Lycée Pierre Lagourgue

  • Publié le 8 décembre 2025 à 16:32
  • Actualisé le 8 décembre 2025 à 17:21
Ce vendredi 19 décembre 2025 de 18h30 à 00h, le Tampon célèbre l’abolition de l’esclavage du 20 décembre au Lycée Pierre Lagourgue à Trois Mares. Au programme de cette soirée : défilé kabar dans les rues, concerts et animations pour partager un moment convivial, au son du roulèr et du kayamb. Restauration sur place possible. Nous publions le post de la ville du Tampon : (Photo rb/www.imazpress.com)

10 heures

Pffffff ... kabar qui finit à minuit , heure à laquelle ça commençait à peine chez Clovis ... respek nout zansèt ek un vré kabar !! Vivement le changement de maire en 2026 !!

