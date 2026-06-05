Le Tampon : la fête de la musique se prépare, la ville dévoile le nom des premiers artistes

Ce jeudi 4 juin 2026, la ville du Tampon partage le noms des deux premiers artistes qui seront sur la scène pour célébrer la fête de la musique le 20 juin prochain. Tout d'abord Secteur 410, ça vous dit quelque chose? I paré "kréol nou lé supérstar", des chansons qui font danser toutes les générations. Autre artiste qu'on ne présente plus : Meddy Gerville fera lui aussi le show au Tampon, alor, paré pa paré? Nous publions, ci-dessous, le post de la ville. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)