Le Tampon : la mairie apporte une clarification suite à la fermeture de la piscine municipale de Trois-Mares

Le week-end du 4 au 5 avril 2026, la piscine municipale de Trois-Mares était exceptionnellement fermée au public. Une communication a été faite en ce sens sur les réseaux sociaux de la ville. La mairie a souhaité apporter une clarification concernant cette communication. "Contrairement à l’information initialement relayée, cette fermeture n’était pas liée à des opérations d’entretien ou de maintenance des installations. Elle s’inscrivait dans le cadre de la tenue d’une compétition de CrossFit". Nous publions le post de la ville du Tampon (Photo Richard Bouhet / www.imazpress.com)