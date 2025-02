Le Tampon : la ville organise une journée d'animations pour les enfants

Ce mercredi 12 février 2025 de 10h à 17h, la ville du Tampon propose une journée pour les enfants au Piton Ravine Blanche, sur le terrain de football. Nous publions ce post ci-dessous. (Photo d'illustration : www.imazpress.com).

Mercredi, c'est le jour des enfants… mais pas que. De nombreuses activités sont proposées. Des structures gonflables pour les petits et les grands, ateliers maquillage, présence de la médiathèque, démonstration et initiation aux sports, et bien sûr, l'incontournable distribution de glace à 15h.

Une restauration sera disponible sur place ainsi qu'une animation musicale tout au long de la journée : karaoké, Deyrah, Marshall, Secteur 410.

Les lignes Floriana sont disponibles toute la journée gratuitement.