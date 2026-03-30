Le Tampon : le menu de ce lundi modifié à cause d'un incident technique à la centrale de restauration scolaire

Le service des affaires scolaires informe les parents d’élèves de la ville du Tampon que le menu de ce lundi 30 mars 2026 a été exceptionnellement modifié dans plusieurs établissements. Cette adaptation est rendue nécessaire suite à un incident technique survenu au sein de la centrale de restauration scolaire Jules Ferry. Finalement, ce midi, les marmailles ont mangé : salade de haricots verts, riz et cassoulet avec une pomme en dessert. La commune rappelle que "les menus journaliers sont susceptibles d’être modifiés en cas d’imprévu, de contraintes logistiques ou d’incident technique". Nous partageons la publication de la ville du Tampon : (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)