Le Tampon accueille, pour la première fois, la marche des visibilités LGBTQIA+ du Sud

Pour la première fois, la ville du Tampon accueille, ce samedi 11 juillet 2026, la Marche des Visibilités LGBTQIA+ du Sud 2026, organisée par La Kaz Masikrok, Centre de Ressources LGBTQIA+ du Sud. Ouverte à toutes et à tous, cette journée est l'occasion de réaffirmer une conviction simple : chacun doit pouvoir vivre librement, dans le respect de sa dignité et de ses droits. Au programme de la matinée : village associatif au Parc Jean de Cambiaire, suivi du départ de la marche à 14 heures. Nous partageons la publication de la ville du Tampon : (Photos d'illustrations Richard Bouhet / www.imazpress.com)