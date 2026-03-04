Le Tampon : Nouvel an chinois célébré par un moment de partage et de tradition

La salle des fêtes du 12ème km a vibré au rythme des célébrations du Nouvel An Chinois ce dimanche 1er mars 2026. Une année sous le signe du Cheval qui a débuté le 17 février 2026. De 15h à 18h, la ville a organisé un temps fort dédié à la communauté chinoise, mêlant traditions, convivialité et partage culturel. Nous partageons la publication de la ville du Tampon. (Photo : Tampon)

Les festivités ont débuté par une spectaculaire danse du lion, présentée par l’association QUIN LI, offrant au public un moment haut en couleur et riche en symboles de chance et de prospérité. Monsieur le Maire, Patrice THIEN-AH-KOON, et le Consul Général de Chine, Monsieur Xiaolei CHEN, ont ensuite pris la parole. Dans leurs discours, ils ont salué l’importance des traditions, de l’amitié entre les peuples et du vivre-ensemble au sein de la commune.

Les festivités se sont poursuivies avec une spectaculaire danse du dragon, qui a conquis le public par son énergie et ses couleurs éclatantes. Petits et grands ont ensuite pu savourer des spécialités asiatiques lors d’une dégustation conviviale, avant de s’initier à l’art délicat de l’origami à travers un atelier participatif.

Ce moment chaleureux et fédérateur a rassemblé de nombreuses familles dans une ambiance festive, laissant un beau souvenir pour l’ensemble des participants.