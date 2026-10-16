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Le Tampon : retour en images sur la prestation de Danyèl Waro, sur la scène des Florilèges

  • Publié le 16 octobre 2026 à 13:06
  • Actualisé le 16 octobre 2026 à 13:22
Danyel Waro

Moment fort sur la scène des Florilèges : Danyèl Waro de passage dans sa ville d'origine. "Figure incontournable du Maloya, qui a fait vibrer les Florilèges au rythme de cette musique qui porte l’âme, l’histoire et la mémoire de La Réunion. Un artiste qui a fait ses armes à Trois-Mares, au Tampon, avant de devenir l’un des grands ambassadeurs de notre patrimoine culturel" explique la municipalité dans un communiqué que nous partageons, ci-dessous. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Zoom, Le Tampon, Daniel Waro

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