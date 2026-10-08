Le Tampon : une marche pour lancer la Semaine Bleue dédiée aux seniors

La ville du Tampon a donné le coup d'envoi de la Semaine Bleue, ce lundi 5 octobre 2026, avec la marche urbaine "Tous en bleu". À cette occasion, les participants ont partagé leurs témoignages sur l'importance de cette semaine dédiée aux personnes âgées. Jusqu'au 10 octobre, plusieurs animations sont proposées aux seniors de la commune, autour du sport, du bien-être, de la culture et des traditions, avec notamment des après-midi dansantes. L'objectif : favoriser les rencontres, de renforcer le lien social et de valoriser la place des gramounes dans la société. Nous publions ci-dessous le post de la ville du Tampon : (Photo Ville du Tampon)

Retrouvez le programme complet ici.