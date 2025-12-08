Le TO renforce son réseau avec une nouvelle délégation de service public Kar’Ouest

Le Territoire de l’Ouest finalise une nouvelle étape importante pour la mobilité du territoire avec le renouvellement de la Délégation de Service Public (DSP) dédiée au réseau de transport urbain Kar’Ouest. Nous publions le communiqué du TO : (Photo sly/www.imazpress.com)

Après 9 années de contrat (2016-2025), et différentes phases de concertation des habitants et usagers, une nouvelle DSP entrera en vigueur le 1er janvier 2026, pour une durée de 6 ans, avec un déploiement d’une nouvelle offre dès le 1er juillet 2026.

Cette nouvelle DSP consolide une trajectoire engagée depuis 2016, avec un réseau plus efficace, une offre plus lisible, des services plus proches des besoins des habitants, une maîtrise renforcée des coûts pour la collectivité.

Elle marque une étape clé dans la construction d’une mobilité moderne, durable et équitable pour l’ensemble du Territoire de l’Ouest.