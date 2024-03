Le yoga, activité plébiscitée par les seniors du Port

Chaque année, la ville du Port permet à travers la Maison des Seniors placée sous l’égide du CCAS à plus de 2.000 seniors de bénéficier des cours de yoga. C’est le cours qui attire le plus d’adhérent. Objectif : favoriser l’épanouissement et le "bien vieillir" des personnes âgées du territoire Portois. Le Port, dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photos : Le Port)

La zumba, le body training ou le renforcement musculaire viennent compléter l’offre sportive proposée aux seniors.

Pour rappel, la Maison des seniors, créée en 2016 déploie la politique d’action sociale pour les seniors du Port et met en place des actions les incitant à bouger afin d’améliorer leur bien-être physique et psychique. En 2023, la Maison des seniors a accueilli près de 32.000 personnes.

Découvrez le calendrier des activités : https://www.ville-port.re/centre…/maison-des-seniors/

Pour contacter la Maison des Seniors : 0262 42 46 83