Les bateaux de la Course Grand Large Yachting World Odyssey sont arrivés ce mardi 7 novembre 2023 au port de plaisance de la pointe des Galets. Ces impressionnants navires ont parcouru des milliers de milles marins. La Course Grand Large Yachting World Odyssey, commémore le 500e anniversaire du premier tour du monde à la voile réalisé par Ferdinand Magellan et Juan Sebastián Elcano. Nous publions le communiqué du TCO ci-dessous. (Photo TCO)