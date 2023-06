Les Francofolies s'ancrent à la Saline-les-Bains

Le conseil municipal de Saint-Paul s’est réuni ce jeudi 1er juin 2023. Lors de cette séance, la ville a validé la reconduite du festival Francofolies à la Saline-les-Bains pour trois ans et la mise en place d'un congrès international en 2024 accueillant sept pays autour du festival 7 soleils/7 lunes. Nous publions le communiqué de la mairie ci-dessous.

L’équipe municipale affiche une ambition marquée pour la jeunesse Saint-Pauloise. Le Conseil Municipal de Saint-Paul permet de valider l’accueil de 40 volontaires en service civique. La délibération adoptée ce 1er juin 2023 consolidera les engagements pris en la matière.



Ces jeunes deviendront ambassadeurs notamment sur des missions de :

- Lutte contre la solitude et l’isolement des séniors

- Participation citoyenne via les Conseils des Habitants et les Conseils citoyens ou encore

- D’engagement des jeunes



Aider les publics éloignés du numérique



Par ailleurs, la lutte contre l’illectronisme fait également partie des objectifs de mandat. C’est le sens de l’affaire relative au pass numérique en lien avec la Région permettant au public orienté de bénéficier de formations individualisées.



Lutter contre les nuisances visuelles



Un autre levier d’action est d’améliorer le cadre de vie et de valoriser la qualité urbaine et architecturale de notre territoire. C’est tout l’enjeu des orientations du Règlement Local de Publicité débattues aujourd’hui.



L’équipe municipale élabore depuis plusieurs mois cet outil stratégique qui n’existait pas afin de lutter contre les nuisances visuelles. « Grâce au RLP, nous allons concilier la liberté d’affichage avec nos objectifs de mandat : la protection du cadre de vie, du paysage et de nos espaces naturels », rappelle le Maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin.



En matière d’art et de culture, l’équipe municipale tient aussi à protéger le patrimoine notamment culturel dans une commune classée Ville d’Art et d’Histoire. Car la culture doit être accessible à tous et doit rayonner au niveau local mais aussi bien au-delà des frontières.



Cette politique culturelle dynamique se traduit par plusieurs projets validés par le Conseil comme le festival 7 soleils et 7 lunes, les Fêtes de juillet ou encore les Francofolies. Les Francos vont ainsi s’ancrer durablement sur le territoire. La première édition 2022 a été un succès avec plus de 17 000 festivaliers présents aux 4 soirées.

Ce Festival a rayonné dans les Bassins de vie, les écoles et hors les murs. Au vu de cette dynamique, ce festival sera reconduit à la Saline-les-Bains sur une durée de trois ans.



Saint-Paul retrouve une dynamique culturelle



Le casino de Saint-Gilles souhaite, en lien avec la nouvelle impulsion culturelle de la Ville, soutenir davantage la création et la diffusion artistiques en augmentant sa contribution financière via le dispositif « Manifestations artistiques de qualité ».



Une autre délibération concerne les Fêtes de Juillet. Depuis l’an dernier, cette fête fédératrice de notre commune retrouve un cachet particulier. Les Fêtes de Juillet occupent une place à part entière dans l’Histoire de la Ville.



Un congrès international organisé dans la commune



Ces Fêtes célèbreront leurs 60 ans en 2024... Et en 2024, la culture rayonnera encore plus fort à Saint-Paul avec l’accueil d’un événement d’envergure internationale organisé pour la première fois en outre-mer autour du festival 7 soleils/7 lunes.

Ce congrès rassemblera des ministres, des maires, des ambassadeurs et des adjoints à la culture venus de 12 pays différents. Au-delà de la dimension culturelle, ce festival 7 Soleil/7 lunes, tout comme les autres festivals proposés sur le territoire, génère, également, des retombées importantes aussi bien médiatiques qu’économiques.



Ces festivals font rayonner Saint-Paul dans plusieurs pays du monde. Mais à travers Saint-Paul c’est aussi toute l’Île de La Réunion qui rayonne.