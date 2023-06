Le Port : les lycéennes de Jean Hinglo, lauréates du Challenge Innova’Tech 2023

Elles font la fierté du Lycée Jean Hinglo et de la ville du Port : Meï-Lan Ah-Tiane et Anna-Emilie Ichambe-Ranemachise ont remporté ce mercredi 31 mai 2023 à Paris le Challenge Innova’Tech 2023. La Melipona Team a séduit le jury avec son projet Mélipena Tech, qui a pour objectif d’automatiser la pollinisation des fleurs de vanille réunionnaise par un robot abeille solaire, en vue d’augmenter les productions.

17 équipes lauréates des challenges régionaux participaient à la finale qui s’est déroulée au ministère de l'Économie et des Finances. Ce concours 100% féminin en faveur de l’entreprenariat et de l’innovation technologique est destiné aux lycéennes et étudiantes qui travaillent en équipe avec les marraines de l’association, Elles bougent, des ingénieures et des techniciennes.

Les projets portent sur les différents thèmes de l'industrie du futur : ville durable, transport de demain, médecine du futur, alimentation intelligente, cybersécurité, école de demain ou encore l'entreprise de demain.