Les seniors portois sont à la fête

Le traditionnel repas des seniors organisé ce mardi 12 mai 2026 à la Halle des Manifestations du Port a, cette année encore, rassemblé plus de 2.000 Portoises et Portois autour d’un moment festif. Bien au-delà du repas et des animations, cette journée célèbre la place essentielle des aînés dans la grande famille portoise. Nous publions ci-dessous le communiqué de la commune (Photo : ville du Port)

En présence des élus du Conseil municipal, le maire Olivier Hoarau a rappelé l’importance accordée à la place des aînés dans la vie portoise. "Une ville qui respecte ses aînés est une ville qui respecte son histoire, sa mémoire et ses valeurs humaines", a-t-il souligné.

Au Port, le bien-vieillir est une priorité de l’action municipale. Depuis 10 ans, la Maison des Seniors, portée par le CCAS, développe des actions favorisant l’autonomie, le lien social et l’épanouissement des seniors : thés dansants, activités sportives et de bien-être, ateliers, sorties ou encore accompagnement social.

Dans une ville qui compte aujourd’hui près de 8.000 seniors âgés de 60 à 103 ans, la collectivité poursuit son engagement pour permettre à chacun de vieillir dans les meilleures conditions, notamment à travers la démarche "Ville amie des aînés".