Pendant les vacances de Noël, le dispositif éducatif à Saint-Denis, "Les Vacances Éducatives en Pied d’Immeubles", a remporté un vif succès en séduisant plus de 400 enfants. Ces jeunes participants ont eu l'opportunité de bénéficier d'ateliers variés et d'animations dans différents quartiers, entre révisions et jeux interactifs. Nous vous partageons leur post. (Photo : RB/www.imazpress.com )