Lutte contre le harcèlement : une mobilisation collective au cœur de l’hémicycle 

Ce mercredi 10 décembre 2024, l’hémicycle du conseil départemental a accueilli une séance de travail exceptionnelle organisée par le conseil départemental des jeunes (CDJ). Cette rencontre s’inscrit dans la continuité des actions engagées par la collectivité pour intensifier la lutte contre le harcèlement scolaire. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Le Département)

Une préoccupation majeure pour les jeunes élus : Les jeunes élus du CDJ, interpellés par leurs camarades sur l’importance du sujet, ont mis en avant l’impact du harcèlement dès l’école primaire et ses conséquences sur la scolarité.

Grâce à des actions de sensibilisation réalisées en collaboration avec des partenaires comme la police nationale et des associations, le CDJ souhaite poursuivre ces initiatives pour toucher un maximum de collégiens.

- Vers un partenariat commun -

L’objectif de cette séance plénière était de poser les bases d’un partenariat structuré et concret avec les référents du programme PHARE (Programme de lutte contre le harcèlement à l’école), les principaux des collèges, et les différents acteurs présents.

Pour Sabrina Tionohoué, conseillère départementale à la vie éducative, "cette rencontre qui s’inscrit dans une démarche de co-construction engagée par le Département, a pour but d’échanger sur les enjeux liés aux violences et au harcèlement sous toutes ses formes. Ensemble, nous allons évoquer les problématiques, essayer de répondre aux interrogations, et apporter d'éventuelles solutions pour éradiquer ce fléau. Il sera surtout question de mettre en place une "convention de partenariat renforcé" pour lutter contre le harcèlement, non seulement dans le milieu scolaire mais dans le cadre d’une action globale, en dehors des murs".

Plusieurs pistes d’amélioration des dispositifs existants comme le PHARE ont été explorées, notamment en termes de communication, de sensibilisation, de détection des cas de harcèlement, de déploiement des lanceurs d’alerte. Les projets de mise en place de Maison des adolescents, de limitation de l’usage des téléphones au collège ou encore de meilleur accompagnement des jeunes victimes et des familles ont également été évoqués.



"Vent debout contre le harcèlement, restons vigilants et mobilisés pour mieux écouter les enfants et accompagner les familles" a conclu Sabrina Tionohoué qui n’a pas manqué de saluer l’engagement de l’équipe du CDJ 2023-2024 dont le mandat se termine ce 12 décembre. Mathis Grondin, pour sa part, espère que "La thématique de la lutte contre le harcèlement reste un cheval de bataille pour la nouvelle équipe du CDJ qui sera élue".

La séance s’est clôturée avec cette phrase de l’animateur de séance : "Ce n’est pas seulement par la force des choses que s’accompliront les changements, les mutations de toute nature : sociales, économiques, industrielles, écologiques, voire politiques. C’est aussi par la force des Hommes, l’éveil et l’énergie des consciences et des volontés".